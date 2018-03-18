DHA YURT - Afrinli kadınlar, ÖSO'yu zılgıtlarla karşıladı

AFRİN'e giren Özgür Surye Ordusu (ÖSO) güçleri, bir dükkana saklanan kadınlar tarafından zılgıtlarla karşılandı.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 58'inci gününde Afrin kent merkezine ilerleyişini sürdüren ÖSO güçleri, şehir merkezindeki bir dükkana girip çocuklarıyla birlikte teröristlerden saklanan bir grup kadın tarafından zılgıtlarla karşılandı. ÖSO mensuplarını karşılarında görüp kepengini açtıkları dükkandan çıkan kadınlar, zılgıtlarla sevinç gösterisinde bulundu.
Bu arada Afrin kent merkezinde sık sık silah ve patlama sesleri duyuluyor.
İLK GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ/ AFRİN (Suriye), (DHA) -
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