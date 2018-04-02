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DHA YURT - Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 00:21 | Son Güncelleme

KARABÜK’te cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın (45) Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde oturan babası Musa İnan’a (82) acı haber verildi.

KARABÜK’te cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın (45) Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde oturan babası Musa İnan’a (82) acı haber verildi.
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yazıköy’de kardeşinin cenazesine katılan mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracının yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın Dinar ilçesine bağlı Okçular köyünde oturan babası Musa İnan’a şahadet haberi Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma ve beraberindeki heyet tarafından verildi. Acı haberi alan akrabalar ve köylülerin de akın ettiği şehidin babasının oturduğu eve Türk bayrağı asıldı.
Yaklaşık 20 yıldır orduda görev yapan Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın evli ve 1’i kız 2 çocuk babası olduğu, eşi ve çocuklarıyla birlikte Karabük’e bağlı Safranbolu ilçesinde oturdukları belirtildi. Oğuz İnan’ın 2 ablası ve 3 ağabeyinin olduğu, annesi Hüsniye İnan’ın ise bir süre önce vefat ettiği öğrenildi.
CENAZE YARIN İSTANBUL’DA
Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın cenazesinin eşi ve çocuklarının isteği üzerine Karabük’te yapılacak törenin ardından yarın İstanbul’da toprağa verilmesi planlanıyor.
Haber: Tahsin BAYTAR / DİNAR(Afyonkarahisar),(DHA)
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