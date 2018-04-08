HABER

DHA YURT -  Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 08:27 | Son Güncelleme

  Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı AFYONKARAHİSAR’ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

AFYONKARAHİSAR’ın Sinanpaşa ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 35’inci kilometresi Sinanpaşa ilçesi yakınlarındaki Damlalı Boğazı mevkiinde meydana geldi. Antalya'dan Yalova'ya giden 07 MHG 22 plakalı yolcu otobüsünün kimliği açıklanmayan şoförü, direksiyon kontrolünü kaybetti. Devrilip, yan yatarak yaklaşık 20 metre sürüklenen otobüs, bölünmüş yolda ortadaki boşluğa düşmeye ramak kala durdu. Şoför ve 2 muavin ile 29 yolcunun bulunduğu otobüste, 1 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar’daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşamını yitiren yolcunun cenazesi ise yapılan incelemenin ardından Sinanpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------
- Kaza yerinden otobüs
- Kaza yerinde otobüs incelemeleri
- Kaza yerinden cenaze kaldırılırken

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SİNANPAŞA (Afyonkarahisar), (DHA)

Valilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeniValilik açıkladı! İşte gemi kazasının nedeni
Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!Tosun'un karakutusu ortaya çıktı!
Ankara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısıAnkara'yı hareketlendiren Abdullah Gül yazısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Sürücü kursunda dehşet!

Sürücü kursunda dehşet!

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum

Torba Yasa'dan gençlere çifte maaş şansı çıktı

Torba Yasa'dan gençlere çifte maaş şansı çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Türkiye'yi sarsan kazada kan donduran detay! 'Kaptana iki kere söyledim atmadı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili gündemi sarsacak 15 Temmuz iddiası!

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece'de korkutan yangın

Küçükçekmece'de korkutan yangın

Katliam göz göre göre gelmiş! Hocaların çığlığı hiç duyulmamış!

Katliam göz göre göre gelmiş! Hocaların çığlığı hiç duyulmamış!

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.