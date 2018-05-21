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DHA YURT - Ağrı Şehitleri memleketlerine uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 00:36 | Son Güncelleme

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan 2 asker, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) askeri aracın geçişi sırasında patlaması sonucu şehit olan 2 asker, düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.
Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban, 9'uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, 12'nci Mekanize, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Tugay Komutanı Ahmet Ömercikli, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
Doğubayazıt ilçesi İran hudut bölgesindeki piyade sınır karakoluna erzak götüren askeri aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK’lılarca önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Muş'un Hasköy ilçesi Dağdibi köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Asteğmen Cengiz Uslu (30) şehit olurken, patlamada ağır yaralanan Tokatlı Er Recep Yıldırım kaldırıldığı hastane yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Şehit 2 asker için Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı’nda tören düzenlendi. Ambulanslardan silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak törenin yapıldığı alana getirilen şehitlerin okunan özgeçmişinin, ardından dualar edildi. Şehit Piyade Er Asteğmen Cengiz Uslu’nun naaşı memleketi Muş’a, şehit er Recep Yıldırım’ın naaşı ise toprağa verilmek üzere Tokat'ın Erbaa ilçesine uğurlandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Şehitleri Uğurlama Töreni
(Süre:3.25 DK/ 575 MB)
Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER /AĞRI,(DHA)
(​GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

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