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DHA YURT - AĞRI'DA 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 22:06 | Son Güncelleme

AĞRI'da, richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AĞRI'da, richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Ağrı merkez olarak saptadığı deprem, saat 21.18'de meydana geldi. Yerin 17 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

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Haber: AĞRI, (DHA)

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