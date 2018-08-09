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DHA YURT - Ağrı'ya şehit ateşi düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 21:12 | Son Güncelleme

HAKKARİ’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerin Irak’ın kuzeyinden yaptığı havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün (23) acı haberi, Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.  Çukurca'nın Güven Dağı Üs Bölgesi’ne PKK’lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden yaptığı havan saldırısında 1'i ağır 6 asker yaralandı.

HAKKARİ’nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerin Irak’ın kuzeyinden yaptığı havanlı saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Güç'ün (23) acı haberi, Ağrı'nın Tutak ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı.
Çukurca'nın Güven Dağı Üs Bölgesi’ne PKK’lı teröristlerin Irak'ın kuzeyinden yaptığı havan saldırısında 1'i ağır 6 asker yaralandı. Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ağır yaralı Sözleşmeli Er Ömer Güç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ömer Güç’ün, Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Akyele köyünde oturan annesi Melahat ve babası Nizamettin Güç’e acı haberi Tutak Kaymakamı Erkan İsa Erat ve askeri yetkililer verldi. Akşam saatlerinde Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na gelmesi beklenen cenazenin, yarın cuma namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Bekar olan şehidin, 2 yıldır sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİ AĞRI'YA GETİRİLDİ
Hakkari'nin Çukurca ilçesi Güvendağı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristler tarafından yapılan havanlı saldırıda şehit olan Melahat-Nizamettin Güç çiftinin tek oğlu olan Sözleşmeli Er Ömer Güç’ün cenazesi helikopterle babaocağı Ağrı’ya getirildi. Şehit Güç'ün cenazesini hava limanında 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, ailesi, yakınları ve asker tarafından karşıladı. Hastane morguna kaldırılan Şehit Ömer Güç, yarın Tutak merkez Camiinde cuma namazından sonra kılınacak cenaze namazı ve tören sonrası Akyele köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Karşılama töreninden görüntüler
-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Oğuzhan HANÇER / AĞRI,(DHA)

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