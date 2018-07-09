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DHA YURT - AİLESİ VE İSTİHBARAT UNSURLARI İKNA ETTİ, YPG'Lİ TERÖRİST TESLİM OLDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 23:09 | Son Güncelleme

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olan ve 6 yıldır terör örgütü PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren R.Ö.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olan ve 6 yıldır terör örgütü PYD-YPG içerisinde faaliyet gösteren R.Ö. adlı kadın terörist, ailesinin ve istihbaratın devreye girmesi ile Suriye sınırında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Beytüşşebap nüfusuna kayıtlı olan ve 2012 yılından berı Suriye'de terör örgtü YPG içerisinde faaliyet gösteren 'Faraşin' kod adlı R.Ö., ailesi ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi'nin devreye girmesi ile YPG'den kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya karar verdi. 'Faraşin' Kod adlı teröristin ikna olmaya karar vermesinden ardından gerekli tedbirleri aldıktan sonra örgütten kaçtı. YPG'li terörist akşam saatlerinde İstihbarat elemanlarının kontrol ve nezaretnde Cizre'de bulunan Katran Piyade karakolunun karşısındaki Suriye topraklarından tel örgülere gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şırnak Valiliği'nden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, PKK/PYD terör örgütünden kopmaların devam ettiği belirtilerek, 2012 yılında PYD terör örgütüne katılan Beytüşşebap ilçesi nüfusuna kayıtlı 1995 doğumlu 'Faraşin' kod adlı R.Ö.'nün Şırnak il Jandarma Komutanlığı istihbarat unsurlarının ikna çalışmaları sonucu bugün güvenlik kuvvetlerine teslim olduğu açıklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-YPG'lı teröristin sınırda askerlere yaklaşması
-Askerlerin kendisi ile konuşmsı
-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞIRNAK,(DHA)-

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