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DHA YURT - Akşam yemeğinden zehirlendikleri iddia edilen 150'ye yakın öğrenci hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 23:59 | Son Güncelleme

BURSA Uludağ Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan KYK Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinden  sonra rahatsızlanan 150 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

BURSA Uludağ Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan KYK Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinden sonra rahatsızlanan 150 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırıldı.

Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü'nde bulunan 1150 öğrenci kapasiteli Kredi Yurttlar Kurumu (KYK) Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda, akşam yemeğinden sonra öğrenciler, mide bulantısı, kusma, ateş gibi rahatsızlıklar başladı. Yedikleri tavuk yemeğinden kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesiyle öğrenciler yurda gelen ambulanslarla hastanelere taşındı. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülesi ve KYK yurdu önünde uzun ambulans kuyrukları oluştu.

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülesi Hastanesi önüde oluşan yoğunluk nedeniyle, görevli personel hastalara müdahale etmede yetersiz kaldı. Bunun üzerine mesaide olmayan doktorlar ve sağlık çalışanları göreve çağrıldı. Fakülte hastanesinin yanısıra diğer hastaneler de olmak üzere 150 öğrencinin tedavi altına alındığı belirtildi.

Bu arada öğrencilerin bu hafta vize sınavlarına girecekleri öğrenildi. Birçok öğrenci yarın yapılacak vize sınavlarına giremeyeceklerini belirterek, konuyla ilgili üniversite yönetiminden erteleme yapılmasını beklediklerini söylediler. KYK yetkililerinin yaşanan olay ile ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yurdun önündeki öğrenciler
Ambulans ve sağlık ekipleri
Hastane önü
Öğrencilerle röportaj
Genel ve detay

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/Enver Fatih TIKIR/BURSA,(DHA)

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