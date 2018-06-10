TİRE'DE HALKA HİTAP ETTİ İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Manisa mitinginin ardından İzmir'in Tire ilçesine giderek İtfaiye Meydanı'nda halka seslendi. Diğer mitinglerde olduğu gibi Tire'de de kadınlar Akşener'e tülbentlerini verdi. Akşener, 'Zeynep' isminde bir kızın yaptığı resmi vatandaşlara gösterek, "Bunu Çankaya'ya asacağım" dedi. Sıcak havaya rağmen mitinge katılanlara teşekkür eden Akşener, vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayarak konuşmasına başladı. Akşener, "Bugün beraberiz, birlikteyiz. Birlikte bir yol yürüyoruz. Önce kadınlar sonra gençler, bana 'Yürü' dedi. İyi ki sizi dinlemişim. Türkiye 24 Haziran'da seçime gidecek. Cumhurbaşkanı olarak kimi görmek istiyorsanız onun kararını vereceksiniz. Bizi seçime sokmak istemediler. Akıl devreye girdi, Allah yardım etti ve biz seçime girdik. Herkesi haşlıyor, herkese kızıyor. Bana bir kızdı, Ahmet Davutoğlu gitti. Binali Yıldırım'ı herkesin içinde haşlayacak diye korkuyorum. 1994'te Büyükşehir Belediye başkan adayı iken bana 'Silkele başkan düşecekler' derlerdi. Ben de şimdi iyi silkeliyorum. Yeter ki siz karar verin, ben silkeleyeceğim" dedi.

'İNİN BAKALIM ARABALARDAN'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'yi eleştiren ve ekonomi alanındaki projelerinden söz eden Akşener, şöyle konuştu:

"Bir evlere şenlik ekonomi bakanımız var. Diyor ki 'Kurla işimiz yok.' O zaman çiftçinin mazotuna zam yapıyorsun. Doğalgaz, elektrik, mazot, benzin dolarla değil mi? Nasıl oluyor da sen 'Kurla işimiz yok' diyorsun? Sen nasıl ekonomi bakanı oldun? Böylesine ehliyetsiz, bilgisiz ve sadece Tayyip Bey'in gönlünü etmek için bakan oluyorsun. Tire, çiftçilik yapan bir yer. Soruyorum gençlerin işi var mı? Yok. Burada da en büyük sorun işsizlik. Devlet gencine iş vermek zorundadır. Veremiyorsa gereğini yapmak zorundadır. Biz fabrikalar açacağız, istihdam yaratıp, işsizliği gidereceğiz. Bu Kanal İstanbul projesi Türkiye'ye ne fayda sağlayacak, soruyorum, cevap yok. 65 milyar dolar gömdünüz. Bunun kaynağı nerede? 'Kaynak nerede' diye soruyorlar. Bizim kaynağımız var. Gençlere iş buluncaya kadar 500 lira vatandaşlık maaşı vereceğiz. Çünkü gençler ezilmesin istiyoruz. Bu bakanlar var ya arabalara biniyorlar. Bunların kendisi de kalmıyor, eşi, çocuğu, gelini biniyor. Bunun parasını da Tireliler ödüyor. Ben de diyeceğim ki 'İnin bakalım arabalardan.' Alın size kaynak."