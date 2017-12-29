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DHA YURT Alaçatı Marina'daki yangında 1 yat tamamen 5 yat ise kısmen yandı

GÜNCEL HABERLERİ | 29.12.2017 02:03 | Son Güncelleme 43 dakika önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nde marinada demirli bir yatta çıkan yangında, alevler kısa sürede yakınındaki diğer yatlara da sıçradı. Yangında 1 yat tamamen kül olurken, 5 yatta ise maddi hasar meydana geldi.

Olay, gece yarısı Alaçatı Marina'da meydana geldi. Marinadaki demirli yatlardan birinde yangın çıktı. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer yatlara da sıçradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle yatlardaki yangın söndürüldü. Yangının çıktığı yat tamamen kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 5 yatta ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Yanan yattan görüntü

-Diğer yatlar

-İtfaiyeden görüntü

-Alevlerden detay

-FOTOĞRAFLAR

Haber-Kamera: ÇEŞME(İzmir),(DHA)

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