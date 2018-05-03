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DHA YURT - Amanos Dağları'ndaki yangın sürüyor, 100 hektar kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

Hatay’ın Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkiinde Amanos Dağları'nda çıkan yangın, üçüncü günde de kontrol altına alınamazken, toplam 100 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.

Hatay’ın Arsuz ilçesi Domuzburnu mevkiinde Amanos Dağları'nda çıkan yangın, üçüncü günde de kontrol altına alınamazken, toplam 100 hektar alanın zarar gördüğü açıklandı.
Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınaman yangına Arsuz Orman İşletme Şefliği, Kahramanmaraş Bölge Orman İşletme yangın söndürme ekipleri Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale ediyor. Arsuz Kaymakamı Musa Sarı ve Belediye Başkanı Nazım Culha, bölgede inceleme yaptı. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, yangının nasıl çıktığının araştırıldığını söyledi. Culha, "3 gündür devam eden aşırı rüzgâr, arazinin engebeli oluşu ve ulaşım güçlüğü nedeniyle müdahale etmek zorlaşıyor. Hem havadan hem de karadan tüm itfaiye ekiplerimiz yangını söndürmek için seferber olmuş durumda. Zorlukla müdahale edilen yangını söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü
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- İtfaiyenin yangın söndürme çalışmaları
- Yangından gece görüntüsü
- Genel görüntü

SÜRE: 01'30" BOYUT:64 mb
Haber:Ufuk AKTUĞ-Kamera:HATAY,(DHA)

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