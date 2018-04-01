DHA YURT - Amanoslar'da 6 terörist öldürüldü

Osmaniye'de Amanos kırsalında 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Amanos kırsalı Hacı Dağı mevkisinde dün akşam saatlerinde 6 silahlı PKK'lı terörist ile sıcak temas kuran Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat Taburu'nda görevli askerler, hava destekle operasyonla teröristleri etkisiz hale getirdi. Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin 30 Mart'ta Hatay'ın Payas İlçesi'ndeki bir maden ocağından yaşam malzemeleri gasp ederek Amanos dağına kaçtıkları öğrenildi. Operasyonda teröristlere ait uzun namlulu silahlar ve mühimmatların da ele geçirildiği bildirildi. Osmaniye Valiliği'nin de konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Haber:İbrahim EMÜL- Ramazan ÇELİK/ OSMANİYE, (DHA)