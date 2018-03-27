DHA YURT - Amanoslarda operasyon sürüyor; 1 asker yaralı, 11 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesi Amanos Dağı kırsalında 11 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 1 uzman çavuşun da yaralandığı bildirildi. Yaralı asker, İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, operasyon ise devam ediyor. Teröristlerin geçen yıl 2 polisi şehit ettiği anlaşıldı.

Terör örgütü PKK'lı bir grup yuvalandığı Amanos Dağları'nda Jandarma Özel Hareket timleri tarafından yürütülen arama tarama çalışması sırasında dün akşam saatlerinde bir grup teröristle karşılaşıldı. Saldırı hazırlığında olduğu saptanan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Yakın hava desteği de sağlanan güvenlik güçleri, 11 teröristi etkisiz hele getirildi, bu sırada bir asker de yaralandı. Yaralı asker, arkadaşları tarafından getirildiği İskenderun Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

2 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Bu arada etkisiz hale getirilen teröristlerin 9 Temmuz 2017'de Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Hayrettin Mennan ve Bayram Bozdoğan'ın şehit eden PKK'lılar olduğu da anlaşıldı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada ise öldürülen teröristlerin 6'sının cesedine ulaşıldığını bölgedeki operasyonların ise devam ettiği bildirildi. Açıklamada şöyle dendi: "Bölücü terör örgütü faaliyetlerinin önlenmesine yönelik olarak güvenlik güçlerimiz tarafından sürdürülen planlı operasyonlar kapsamında, Arsuz İlçesi Karagöz Mahallesi Meti Sırtları bölgesinde 26 Mart'ta bir grup terörist tespit edilmiştir. Bölgeye sevk edilen yakın hava desteği ile saat 19.00 sıralarında teröristlerin bulunduğu alanın ateş altına alındığı operasyonda 11 teröristin etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir. Ancak şu ana kadar 6 bölücü terör örgütü üyesinin cesedine ulaşılmıştır. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 4 adet M-16 tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, bir tabanca ve bunlara ait muhtelif çap ve sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen teröristlerin 9 Temmuz 2017'de Hatay'ın merkez Antakya İlçesinde 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 19 Ekim 2017'de Samandağ İlçesi Sahil Güvenlik Komutanlığına silahlı saldırı yapılması ve arazide arama-tarama faaliyeti icra eden birliğe saldırarak bir güvenlik görevlisinin yaralanması ile 18 Mart 2018'de Arsuz İlçesi Hacıahmetli Mahallesinde doğa yürüyüşü yapmakta olan kişileri durdurarak propaganda yapılması olaylarını gerçekleştiren terörist grup olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri sürdürülmektedir."

Görüntü Dökümü

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- Hastane çevresindeki polis aracı

- Zırhlı araç

- Acil servisin tabelası ve Türk bayrağı

SÜRE:17" BOYUT:18 mb

Haber-Kamera:Ufuk AKTUĞ- Ramazan ÇELİK/ HATAY, (DHA)