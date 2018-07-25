HABER

DHA YURT - AMERİKALI RAHİP BRUNSON, EV HAPSİ KARARIYLA BUCA KIRIKLAR F TİPİ CEZAEVİ'NDEN ÇIKTI (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 18:34 | Son Güncelleme

EVİNE GETİRİLDİ Terör örgütleri FETÖ, PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 'ev hapsi' kararı üzerine tahliye edildiği Buca Kırıklar'daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi.

EVİNE GETİRİLDİ

Terör örgütleri FETÖ, PDY ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapsi istenen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 'ev hapsi' kararı üzerine tahliye edildiği Buca Kırıklar'daki İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden, İzmir'in Konak ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Brunson'ı eve getirilişi sırasında arkadaşları tezahüratlarla karşıladı. Apartmanda oturan komşuları da pencere ve balkonlardan izledi. Brunson'u görüntülemeye çalışan basın mensuplarından bir kameraman ise yere düşüp omzunu incitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un eve getirilmesinden görüntü

Haber: Davut CAN, Mustafa KÖPRÜLÜ-Kamera: Davut CAN /İZMİR, (DHA)

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!
Mars'ta ilk defa göl bulunduMars'ta ilk defa göl bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.