ANKARA'da 17 yaşındaki C.B., kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Altındağ ilçesindeki Anafartalar Mahallesi'nde meydana geldi. Elindeki pompalı tüfekle Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi'ne gelen 17 yaşındaki C.B., henüz belirlenemeyen bir nedenle vatandaşların kalabalık olduğu kuyumcu dükkanlarına ve döviz bürolarına ateş açtı. Silahlı saldırı nedeniyle çevredekiler panik ve korku içinde kaçışırken, saçmaların isabet ettiği 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Kaostan yararlanan saldırgan elindeki tüfekle olay yerinden kaçtı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken, madde bağımlısı olduğu öne sürülen C.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
'POMPALI İLE 3 EL ATEŞ ETTİ'
Olay sırasında caddeden geçen ve sol elinden hafif şekilde yaralanan Harun Yiğit, Pompalı ile 3 el ateş etti. Benimde elime saçma değdi. Bir iki tane yanımdan bir şey geçti ama hemen yere eğildim. Ama bayağı bir kişi yaralanmış, 10 kişi falan yaralandı galiba. Bizimki çok önemli değil ama ağır yaralılar vardı. Madde bağımlısı olduğunu söylediler dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Olay yerinden görüntüler
-Polisten görüntü
-Olayda yaralanan Harun Yiğit ile röp
-Detaylar
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA,(DHA)
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