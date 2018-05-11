HABER

DHA YURT - Ankara’da mahkumları taşıyan askeri araç takla attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 20:53 | Son Güncelleme

3 ASKER VE 2 MAHKUM YARALANDI ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde mahkum taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait askeri araç yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda takla attı.

3 ASKER VE 2 MAHKUM YARALANDI
ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde mahkum taşıyan İlçe Jandarma Komutanlığı’na ait askeri araç yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazada 2’si rütbeli 1 er ve 2 mahkum yaralandı.
Kaza bugün akşam saatlerinde Beypazarı-Ankara Karayolu’nda meydana geldi. Beypazarı’nda çıkartıldıkları mahkemece tutuklanan adları belirlenemeyen 2 mahkum Beypazarı Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından 06 JAA 243 plakalı jandarma aracıyla Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı. Beypazarı-Ankara Karayolu 13’ncü kilometresindeki Gömleksiz Köprüsü Mevkii’nde yağmurunda etkisiyle kayganlaşan yolda askeri araç takla attı. Çevreden geçen vatandaşların 112 Acil Servis ambulansı ekipleri yaralanan ve adları öğrenilemeyen 2 uzman, bir er ve 2 mahkuma olay yerinde ilk tedavileri yaptı. Hafif yaralandığı belirtilen 5 kişi daha sonra ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesi’ne nakledildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Olay yerindeki takla atan askeri araçtan görüntü

BEYPAZARI, (Ankara) (DHA)

Temel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretlerTemel Karamollaoğlu seçim startını verdi! Dikkat çeken ziyaretler
Oy kullanacaklar dikkat! Yarın son günOy kullanacaklar dikkat! Yarın son gün
SGK açıkladı! Milyonlarca hastaya müjdeSGK açıkladı! Milyonlarca hastaya müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

24 Haziran seçimleri için dikkat çeken anket!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

AK Parti'nin seçim kampanyasını artık Arter ajansı yapmayacak!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Arkadaşı onu bu halde görünce hemen kameraya sarıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Adalet Bakanlığı'ndan açıklama: Hastaneye kaldırılan 100 personelin durumu iyi

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Çanakkale merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu! Müvazzaf rütbeli 15 asker gözaltına alındı!

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'de 175 kişi vatandaşlıktan çıkarıldı!

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Sivas'ta yakalanan fuhuş çetesinin şifresi: Fayans

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

Zaman gazetesi davasında karar verildi! Ali Bulaç tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.