DHA YURT - Anne İnce oğlunun adaylığını böyle izledi

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Muharrem İnce ismi üzerinde karar vermesinin ardından Muharrem İnce’nin memleketi Yalova’ya bağlı Elmalık Köyündeki baba ocağında büyük heyecan yaşandı. İnce’nin annesi Gülden İnce, CHP’nin düzenlediği aday açıklama törenini Elmalık Köyü'ndeki evinde büyük bir heyecan içinde izledi.
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olarak açıklanmasının ardından CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin memleketi olan Yalova’nın Elmalık Köyü'nde büyük bir heyecan vardı. Muharrem İnce’nin Elmalık Köyü'nde iki katlı bahçeli bir evde yaşayan annesi Zekiye İnce, ablası ve Muharrem İnce’nin teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek, heyecan ve gururu aynı anda yaşadı. CHP tarafından Ankara Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen aday açıklama törenini televizyon başında izleyen Muharrem İnce’nin annesi Zekiye İnce, oğlu ile en son 10 gün önce yüz yüze görüştüğünü belirterek, "En son görüşmemizde değil ama daha önceki görüşmelerimizde Cumhurbaşkanlığını istediğini bana söylemişti" dedi. Oğlu için dua eden anne Zekiye İnce, "Allah oğlumu kötü insanlardan korusun" dedi. Kendisinin Cumhurbaşkanı olacağını "İlla olacağım, illa olacağım" şeklinde hep söylediğini de belirten Zekiye İnce, " Muharrem şimdiye kadar benim oğlumdu. Ama artık bundan sonra tüm Türkiye’nin oğludur" dedi. Gururlu olduğunu belirten Muharrem İnce’nin teyzesi Nezaket Nazire Düzyürek ise "Muharrem ile gurur duyuyorum. Bu işi başaracağına da gönülden inanıyorum" diye konuştu.
Görüntü Dökümü
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-Anne İnce ile röp
-Televizyon izlerken
-Evden detaylar
-Anne ince bahçede dolaşırken, erik toplarken görüntü
-Evin önünde halı silkerken görüntü
-Köylüler kahvede izlerken
-Vatandaşlardan görüntü
Haber:Süheyla GÖZDERELİLER/Hasan BOZBEY/YALOVA,(DHA)
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