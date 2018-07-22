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DHA YURT - Antalya Aksu'da orman yangını (EK)

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 20:34 | Son Güncelleme

BAŞKAN ŞAHİN: KONTROL ALTINA ALINMAK ÜZERE Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, çok sayıda sera yandı.

BAŞKAN ŞAHİN: KONTROL ALTINA ALINMAK ÜZERE

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, çok sayıda sera yandı. Tamamen yanan bir evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlu vatandaşlar tarafından kurtarıldığı belirtildi. Bazı evler ise yanmaktan son anda kurtarıldı. Seralarının yandığını belirten Utku Biçer, “Evimiz yandı, ekinlerimiz yandı. Yaşlı bir teyzeyi biz kurtardık, hastaneye gönderdik" dedi.

Traktörlerle yangına müdahale etmek için hemen yola çıktıklarını belirten Murat Üçkarış ise, “Afetin her türlüsü kötü. Hemen yangını söndürmek için harekete geçtik. Yaşlı bir teyzemiz ve bakıma muhtaç bir oğlu vardı. Yangın çok hızlı ilerliyordu. Hemen onları kurtardık. Seralar çok zarar gördü" diye konuştu.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi aldı. Vatandaşlarla görüşen Başkan Şahin, yangının yaz aylarında kaçınılmaz bir gerçek olduğunu, can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu ifade eden Şahin, “Ama ne olacağı belli olmaz. Rüzgarın durumuna bağlı" dedi.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ise Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi, DSİ ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildiğini aktardı. Yaklaşık 20 hektarlık alanın zarar gördüğünü belirten Dikici, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR- Tolga YILDIRIM

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