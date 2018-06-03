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DHA YURT - Antalya'da tekne battı: 9 kaçak göçmen öldü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 10:55 | Son Güncelleme

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, içinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı.

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, içinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı. Olayda, 1'i kadın, 6'sı çocuk 9 kişinin cansız bedeni sudan çıkarılırken, 1'i kadın 5 kişi de kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 02.22'de Demre ilçesi Kekova Geyikova Adası'nın 2,5 deniz mili güneybatısında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan sürat teknesinin tehlikede olduğu veya batmış olabileceği bilgisinin alınması üzerine, Sahil Güvenlik Korveti, 4 Sahil Güvenlik Botu, Sahil Güvenlik Uçağı ve Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edildi.
9 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI
Sahil Güvenlik unsurları tarafından icra edilen arama kurtarma faaliyetleri sonucunda, havadan yapılan incelemede tespit edilen 3 erkek ve 1 kadın hemen kurtarıldı. Ayrıca bölgeye yakın seyreden balıkçı teknesi tarafından da 1 erkek kurtarıldı. Yapılan araştırmalar sonucunda 1'i kadın, 6'sı çocuk 9 kişinin ise sudan cansız bedenleri çıkarıldı. Kaçaklar Kekova'ya getirilerek 112 ekiplerine teslim edildi.Kurtarılan kaçakların teknede 14- 15 kişi oldukları yönündeki ifadeleri üzerine, kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişinin aranmasına devam ediliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Denizde kurtarılmayı bekleyenler
-Kurtarma çalışmaları
-Genel ve detay

Haber:Ahmet ACAR- Levent YENİGÜN/DEMRE (Antalya), (DHA)

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