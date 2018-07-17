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DHA YURT - AREF, KENDİSİNİ ISIRAN YILANA 1.5 YILDIR BAKIYORMUŞ

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 20:15 | Son Güncelleme

Antalya'da, önceki gün kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel bir uçakla Mısır’a gönderilen illüzyonist Aref Ghafouri’nin tedavisi sürüyor.

Antalya'da, önceki gün kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel bir uçakla Mısır’a gönderilen illüzyonist Aref Ghafouri’nin tedavisi sürüyor. Aref, tedavi gördü hastanede Demirören Haber Ajansı muhabirine olayın nasıl meydana geldiğini anlattı. Aref, bir Suriyeli tarafından yaklaşık 1.5 yıl önce kendisine verilen bir gözü kör, hasta ve yaralı nadir rastlanan bir yılan tarafından ısırıldığını söyledi. Çok hareketsiz duran, öldüğünü zannettiği yılanı, bakımı için kafesinden çıkardığını ve yıkadığını anlatan Aref, kafesine geri koyduğu sırada yılanın birden geri döndüğünü ve sağ kolundan ısırıldığını kaydetti. Zehri ağzıyla emerek çıkarmaya çalıştığını ve bir pez parçasıyla kolunu ısırığın üst tarafından sıkıcı sardığını anlatan Aref, hemen arkadaşlarına haber verdiğini ve kısa bir süre sonra ise vücudunun uyuşmaya başladığını söyledi.

YILAN ÖLDÜ SANIRIM

Evden çıkarken yılana baktığını belirten Aref, "Çok yaşlı bir yılandı. Sanrım öldü. Bir iki hastaneye gittik. Son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittik. Beni ısıran yılan sadece Mısır, Suriye ve Suudi Arabistan’da doğada yaşıyor. Fransa ve Suudi Arabistan’da da panzehir üretiliyordu. Son üç senedir bu yılanın panzehri dünyada sadece Mısır’da var. Mısır’da da çok az bulunuyor. Bu nedenle Mısır'a gelme kararı aldık. En hızlı şekilde Mısır'a gelmek için ambulans uçak ayarlandı" dedi.

Mısır'ın başta vize vermediğini kaydeden Aref, "Herkes çok yardımcı oldu vize için Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanımız ve eski Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı çok yardımcı oldu. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTIM, DOKTORLAR ŞAŞIRDI

Kendisine şu an panzehir verildiğini belirten Aref, Mısır'da da çok zor bulunduğunu ifade etti. Toplam 24 tüp serum verileceğini anlatan Aref, bu serumların da 6 hastaneden toplandığını söyledi. Tedavisinin sürdüğünü ve ölüm tehlikesini atlattığını vurgulayan Aref, "Doktorlar da buna çok şaşırdı. Çünkü normalde 6-7 saat içinde bu zehir öldürüyormuş. Vücudumun bazı bölgelerini hissetmiyorum. Dün yüzümde, gözümde ve boğazımda his kayıpları vardı. Panzehir verilmeye başlandıktan sonra azaldı. Şu anda ayaklarımda ve sokulan elimde his kaybı var. Bir önce iyileşip Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ancak buradan ne zaman çıkacağım belli değil" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Aref'in hastanedeki yatağında yaptığı açıklama

Haber: Erol AKKIR - Kamera: ANTALYA (DHA)

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