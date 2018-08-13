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DHA YURT - Arsuz'da orman yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 07:23 | Son Güncelleme

HATAY'ın Arsuz ilçesine bağlı Derekuyu Mahallesi'nin yakınlardaki ormanlık alanda yangın çıktı.

HATAY'ın Arsuz ilçesine bağlı Derekuyu Mahallesi'nin yakınlardaki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlattı.
Derekuyu Mahallesi'nin yakınlarındaki ormanlık alanda gece yarısı henüz bilinmeyen başlayan yangın, hızla yayıldı. Gece yangına karadan iş makineleri ve arazözlerle müdahale eden ekipler, sabah havanın aydınlanmasıyla 2 helikopter ve 1 uçak ile havadan da müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerinin uzağında olduğu belirtilen yangının, ilk belirlemelere göre 7 hektarlık alana zarar verdiği bildirildi. Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma devam ediyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Havadaki yangın söndürme uçağından görüntü
- Helikopter kamerasından yangına su dökülme anı
Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ /ARSUZ(Hatay),(DHA)

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