DHA YURT - Artvin'de yağış, sel ve heyelana yol açtı

Artvin'de, dün gece etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanda, Aşağı Maden köyünde bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı, 5 araç ise toprak altında kaldı.

Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde dün akşam saatlerinde etkili olan yağış, sel ve heyelana neden oldu. Usluca Mahallesi'nde taşan dere nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katları sular altında kalırken, evler hasar gördü, odunluklar yıkıldı. Mahallede meydana gelen heyelanda ise 5 araç toprak altında kaldı. Köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede hasar gören nakil hatları nedeniyle elektrikler kesildi. İl Özel İdaresi ekipleri heyelandan dolayı kapalı köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Selde aracı toprak altında kalan, evi hasar gören İsmet Güyen, şiddetli yağmur sonrası derenin taştığını belirterek "İftara yakın şiddetli yağmur başladı.Dere taştı. Araçlarımız toprak altında kaldı. Yan dereler de taştı, toprak, taş sürükledi" dedi. Evinin zemin ve bodrum katı sular altında kalan Şükriye Güreli de "İftar saati olduğu için herkes evlerindeydi. Şiddetli yağmurla dereler taştı, evimizi su bastı. Üst katlara kaçtık. Uzun zamandır böyle bir afet görmedik. Evin zemin ve bodrum katı toprakla doldu. Büyük korku yaşadık. Ev yıkılacak gibi oldu" ifadelerini kullandı. AFAD ekipleri köyde hasar tespit çalışması başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köyden detaylar

-Hasarlı evler

-Toprak altında kalan araçlar

-Vatandaşlarla röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN,(DHA)

