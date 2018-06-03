DHA YURT - Asker olmaya birlikte karar veren 3 arkadaş da şehit oldu/EK

UZMAN ÇAVUŞ ERGİN TOPRAĞA VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin’in (28), memleketi Giresun’un Eynesil ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Askeri uçakla getirildiği Trabzon Havalimanı’ndan baba Ahmet, anne Aynur, kardeşleri ve yakınları tarafından alınan şehit Uzman Çavuş Hakan Ergin için Yağlıdere ilçesi Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede metanetini koruyan baba Ahmet Ergin ile şehidin kardeşleri, taziyeleri kabul ederken, acılı anne Aynur Ergin ise oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu okşayarak gözyaşı döktü. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Giresun Belediye Başkan vekili Hayati Tokez, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve askerlerin katıldığı cenaze namazının ardından şehit Ergin’in naaşı İshaklı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cenazenin tören alanına gelişi

-Yakınlarının ağlaması

-Cenazeden görüntüler

-Şehit ailesinden görüntüler

-Bakan Canikli'den görüntüler

-Cenaze namazı kılınışı

-Tabutun omuzlarda taşınması ve detaylar

HABER: Hakan KABAHASANOĞLU KAMERA:Osman ŞİŞKO/ GİRESUN,(DHA)

