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DHA YURT - Askeri araç ve iş makinesi sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 12:20 | Son Güncelleme

Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde düzenlenecek meskun mahal operasyonlarına destek amacıyla Kilis'e, askeri araç ve iş makineleri sevk edildi.

Suriye'nin Afrin kentine yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde düzenlenecek meskun mahal operasyonlarına destek amacıyla Kilis'e, askeri araç ve iş makineleri sevk edildi. Çeşitli birliklerden sevk edilen ve öğle saatlerinden Kilis'e ulaşan askeri konvoy, sınıra yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Askeri araç konvoyu
- Konvoyun geçişi
- İş makinesi
- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU:111 MB
Haber-Kamera: KİLİS,(DHA)

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