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DHA YURT - Askeri araca mayınlı tuzak: 1 şehit, 3 yaralı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 20:30 | Son Güncelleme

ZEYTİN Dalı Harekatı'nda Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde askeri personeli taşıyan intikal halindeki aracın teröristlerin daha önceden tuzakladıkları mayına basması sonucu, 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı.

ZEYTİN Dalı Harekatı'nda Afrin'in Kestele Hidirya bölgesinde askeri personeli taşıyan intikal halindeki aracın teröristlerin daha önceden tuzakladıkları mayına basması sonucu, 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Afrin’de 01 Nisan 2018 tarihinde Kestele Hidirya bölgesinde intikal halinde olan askeri aracın mayına basması sonucu araçta görevli 1 kahraman sivil personelimiz şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."
ANKARA,(DHA)

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