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DHA YURT - ATAK helikopteri teröristleri böyle vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 01:43 | Son Güncelleme

'ZEYTİN Dalı Harekatı’ planlı bir şekilde devam ederken, milli ATAK helikopterlerinin teröristleri arazide saklanırken etkisiz hale getirmesi kameraya yansıdı.

'ZEYTİN Dalı Harekatı’ planlı bir şekilde devam ederken, milli ATAK helikopterlerinin teröristleri arazide saklanırken etkisiz hale getirmesi kameraya yansıdı.
Terör örgütlerine yönelik sürdürülen ‘Zeytin Dalı Harekatı'na katılan ATAK helikopterlerinin, Afrin kırsalında zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalışan teröristleri etkisiz hale getirilme anının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, zeytin ağaçlarının bulunduğu arazide gizlenmeye çalıştıkları tespit edilen teröristler, ATAK helikopterini farkedince bulundukları yerden kaçmaları sırasında yoğun bir şekilde ateş altına alınarak etkisiz hale getirilmeleri yer alıyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Zeytin ağaçları
- Arazide gizlenmeye çalışan teröristler
- ATAK helikopterlerinin teröristleri ateş altına alması
- Terörestlerin etkisiz hale getirmesi
Haber: Burak EMEK / KİLİS,(DHA)

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