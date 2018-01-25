DHA YURT Aydın'da otomobil devrildi: 1 ölü

AYDIN'ın Sultanhisar İlçesi'nde, otomobilinin direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrilen otomobilin içinde sıkışan 45 yaşındaki sürücü Tahsin Dinleyen hayatını kaybetti.
Kaza, saat 01.00 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu Yenipazar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Tahsin Dinleyen yönetimindeki 48 Y 1144 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucunda devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Otomobil içiresinde sıkışan Dinleyen, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafında sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Dinleyen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Nazilli-Aydın Karayolu devrilen otomobilin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Kaza yerinden görüntü
- Polis ekiplerinden görüntü
- Kaza yapan otomobilden görüntü
- Genel ve detay görüntü
Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /SULTANHİSAR(Aydın),(DHA)
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