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DHA YURT - Aydın'da zincirleme kaza: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 02:51 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 59 yaşındaki Mehmet İzzet Karaörs idaresindeki otomobilin park halindeki 3 otomobile çarptığı kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 59 yaşındaki Mehmet İzzet Karaörs idaresindeki otomobilin park halindeki 3 otomobile çarptığı kazada 1'i çocuk 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yeşil Mahalle'de meydana geldi. Mehmet İzzet Karaörs idaresindeki 09 F 0075 plakalı otomobil, Nazilli Devlet Hastanesi yönüne giderken park halinde bulunan 20 GN 931 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobiller yine park halindeki 09 NG 513 ve 09 PP 561 plakalı otomobillere de çarparak zarar verdi. Kazada, Karaörs ile market önünde park halindeki 20 GN 931 plakalı otomobilde bulunan 6 yaşındaki Ahmet Ege Yılmaz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Olay yerinden detay görüntü
- Zarar gören otomobillerden görüntü
- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

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