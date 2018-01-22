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DHA YURT Azez'deki Burseya Dağı'ndan sıcak görüntüler 

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 19 dakika önce

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG'li arasında dün akşam saatlerinden itibaren çatışmaların yaşandığı belirtildi. Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG'li dün akşam saatlerinde başlayan çatışmaların devam ediyor. ÖSO mensupları tarafından Burseya Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Görüntülerde ayrıca Burseya Dağında bulunan PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirilme anları da yer alıyor.

BURSEYA DAĞI'NDAN CANLI YAYINDAYIZ

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

Görüntü Dökümü

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-Burseya Dağı bölgesinden görüntü

-ÖSO mensuplarının görüntüsü

- YPG'li teröristin etkisiz getirilme anları

-Ele geçirilen çok sayıda PKK/KCK/PYD-YPG'ye çok sayıda örgütsel doküman

Haber: İrfan SAPMAZ (AZEZ) SURİYE (DHA)

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