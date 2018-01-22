DHA YURT Azez'deki Burseya Dağı'ndan sıcak görüntüler 

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG'li arasında dün akşam saatlerinden itibaren çatışmaların yaşandığı belirtildi. Azez'deki Burseya Dağı'nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile PKK/KCK/PYD-YPG'li dün akşam saatlerinde başlayan çatışmaların devam ediyor. ÖSO mensupları tarafından Burseya Dağı'nda terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Görüntülerde ayrıca Burseya Dağında bulunan PKK/KCK/PYD-YPG'li teröristin etkisiz hale getirilme anları da yer alıyor.
BURSEYA DAĞI'NDAN CANLI YAYINDAYIZ
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
Görüntü Dökümü
------------------------
-Burseya Dağı bölgesinden görüntü
-ÖSO mensuplarının görüntüsü
- YPG'li teröristin etkisiz getirilme anları
-Ele geçirilen çok sayıda PKK/KCK/PYD-YPG'ye çok sayıda örgütsel doküman
Haber: İrfan SAPMAZ (AZEZ) SURİYE (DHA)
===============================================
Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi
Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var
Midesinden çıkanlar dehşeti gözler önüne serdi
Afrin'de son durum! PYD/PKK'dan son dakika hamle
Türkiye’nin Salzburg başkonsolosluğuna saldırı!
Hatay sınırında son durum roketler evleri mahvetti
'Ne zaman öleceğim?' sorusunun cevabını veren yapay zeka
Yanan eşyalarının yanı başında gözyaşı döken kadın, yürek dağladı
AppleInsider: Apple iPhone X’in üretimini durduracak
Bağırsakları elinde kaçmıştı! Yaşam mücadelesini kaybetti!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı
AK Partili Miroğlu'dan Afrin ve PKK çıkışı: Yeniden umut doğabilir
Okuyucu Yorumları 0 yorum