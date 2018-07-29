DHA YURT; BAKAN SOYLU, GÖZALTINA ALINIRKEN ÖLEN YAŞLI ADAMIN OĞLUNU ARADI (EK)

SAĞLIK BAKANLIĞI: HEKİM AÇIĞA ALINMIŞTIR
Sağlık Bakanlığı, Giresun'da, Yusuf Topal'ın, eşinin ilaçlarını yazdırmak için gittiği sağlık ocağında tartıştığı doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine gelen polislerin biber gazı sıkıp, ters kelepçe taktığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirmesiyle ilgili açıklama yaptı. Olaya adı karışan doktorun açığa alındığının belirtildiği açıklama şöyle:
"Giresun’da meydana gelen müessif olay ve neticesi sağlık camiamızı derinden üzmüştür. Sayın Bakanımız acılı aileyi arayarak rahmet ve baş sağlığı dileklerinde bulunmuştur. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımızca acil soruşturma başlatılmış ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için olaya adı karışan hekim açığa alınmıştır. Soruşturma bizzat Sayın Bakanımız tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
GİRESUN -DHA
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