DHA YURT - Bakan Soylu: Millet Bahçeleri yapılıyor, gezicilerden tek bir ses yok

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gezi parkı olaylarına değinerek, "Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin her tarafında millet bahçeleri yapıyor, gezicilerden tek bir ses yok" dedi.

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Adana ziyaretinin ardından Malatya'ya gelen İçişleri Bakanı Soylu, İnönü Kapalı Çarşı üstünde vatandaşlarla hitap etti. Bakan Soylu, eskiden Almanya'dan gurbetçiler geldiğini, "Eğer bana Türkiye'de bir şey olursa Almanya'nın uşağı gelir beni alır ve Almanya'ya götürür" dediklerini hatırlattı.

Bakan Soylu şunları söyledi:

"Şimdi Almanya'nın sağlık politikası bozuldu ama benim Türkiye'm dağın tepesinde hamile bir kadın varsa helikopteri oraya gönderiyor ve onu oradan alıp hastaneye götürüyor. Bize desinler ki; İsrail'in den insansız hava aracı alırken, bugün biz kendi insansız hava aracımızı yaparken, 'siz yapmadınız, siz atak helikopteri yapmadınız' desinler. Ne söylerse söylesinler ama bir şeyi kabul etmeyiz biz bu ülkede bir şey yaptık. Allah şahittir, Allah'a yemin olsun ki bu ülkeyi hainlere teslim etmedik. Terörle mücadeleyi yarım bırakalım mı? PKK'yı dağlara sıçan gibi kaçırdık, onları tamamen yok ettik. Yarın bırakalım mı uyuşturucuyla mücadeleyi? O söz üzerine o bana kızanlara selam olsun. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 9 bin 500 uyuşturucu satıcısını yılbaşından bugüne kadar kodese tıkıverdik. Daha yeni başladık. Bunların Türkiye'ye bir terör saldırısı olduğunu huzurunuzda söylüyorum. Avrupa'da üretiyorlar Hollanda, Belçika, Avusturya, Danimarka atölyelerinde üretiyorlar sonra Türkiye'ye getiriyorlar ve Türkiye'de bunları satıyorlar. Bilesiniz ki; bir taraftan faizi mengene almaya çalışıyorlar, PKK terör örgütü üzerinden bizi mengene almaya çalışıyorlar, şimdi gençliğimize saldırıyorlar. Medeniyetimize, anne-baba kültürümüzde, geleneğimizde, örfümüze saldırıyorlar. Bilesiniz ki; bu ülkede bir tek uyuşturucu satıcısı kalmayacak ve hepsini silip süpüreceğiz inşallah, hiç endişe etmeyin.

Şimdi Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin her tarafında millet bahçeleri yapıyor. Gezicilerden tek bir ses yok gezicilerden. Ramazan'ın 3'üncü günü Şırnak, Cizre ve Silopi orada da polislerimiz ve jandarmalarımızla beraber sahur yaptık. Silopi'de 5 bin kişi Cizre'de 7 bin-8 bin kişi.. Geceyi bir görseniz sokaklar cıvıl cıvıl, anneler kucaklarına çocuklarını almış sokaklarda yürüyorlar. Saat 01.00, saat 02.00 ve bu kadar insan hep beraber kucaklaştığı herkes huzur içerisinde bir tek şey söylüyorlar; "Bakın be olursun bizi bırakmayın, bizi bu PKK'nın eline bırakmayın ne olsun bir daha buradan ayrılmayın" diyorlar.

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)