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DHA YURT - Bakan Yılmaz: Kamu arazilerini Milli Eğitim'e alacağız (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2018 17:01 | Son Güncelleme

BAKANLAR, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ VE ÜRETİCİLERLE BULUŞTU Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Suphi Öner Öğretmenevi'nde, 81 ilin Milli Eğitim Müdürleri ile bir araya geldi.

BAKANLAR, MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLERİ VE ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Suphi Öner Öğretmenevi'nde, 81 ilin Milli Eğitim Müdürleri ile bir araya geldi. Milli Eğitim Müdürlerine seslenen Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 2003 yılından bu yana 64 milyar lira eğitim yatırımı yapıldığını belirterek, "Beşeri sermaye eğitimle değerlidir. Türkiye beşeri sermayesini güç olarak kendisine dönüştürmeyi başarabilmiş ender ülkelerden biridir. Türkiye'de ne başarı ve eksiklik varsa arkasında eğitim vardır. Bakanlık olarak merkezi hükümetin bütçesinden en büyük payı alıyoruz. 2002 yılında eğitime ayrılan kaynak 11 milyar TL bile değildi. Bu rakam o yılki bütçenin yüzde 10'una tekabül ediyordu. 2018 yılında 134 milyar 727 milyon TL eğitim bütçesi var. Hükümet bütçesinin yüzde 18'ine tekabül ediyor. Bugün milli gelirimizin yüzde 6.2'sinden fazlası eğitime ayrılıyor. 80'li yıllarda 1.2, 90'lı yıllarda 2.2, 2002'de 2.9 olduğunu söylersem almış olduğumuz mesafeyi anlarsınız. Dün Avrupa'nın gerisinde bütçe ayırırken, bugün OECD ülkelerinin de Avrupa'nın da ilerisindeyiz" dedi.

Buradaki toplantının ardından, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantı ve sertifika dağıtım törenine katılan 3 bakana, karşılama sırasında Yörük poşusu takıldı. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, et ithalatını bitirecek hamlenin üretim olduğunu söyleyerek, "Damızlık, ana ana ana. Biz et ithal ediyoruz ama sebeplerine bakmamız lazım. Anaya önem verdiğiniz zaman zaten sonu geliyor bunun. Biz sadece ucuz olan şeylere kaçtığımızda, hastalığı teşhis edemeyip de sadece besicilikle uğraştığımızda, sadece hastaya aspirini veriyorsunuz ve esas hastalık devam ediyor. Geldiğimden beri et ithalatının duracağını söylüyorum. Bunu sizler başaracaksınız. 250 bin düve dağıtacağız. Neden besilik hayvan değil de düve? Çünkü ana, o doğuracak, 7 yılda 1,5 milyon hayvan olacak. 500 bin anaç koyun dağıtacağız. 8 yılda bunun vereceği sayı 5 milyon. Onun için diyorum et ithalatını bitireceğiz diye. Bitecek" diye konuştu.

HANGİ SÜPER GÜÇ OLURSA OLSUN MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Kalkınma Bakanı Elvan ise, 7 düvele karşı mücadele verildiğini kaydederek şöyle konuştu:

"Bizim değerlerimize kasteden, vatanımızı, milletimizi bölmeye çalışan kim varsa mücadeleyi sürdüreceğiz. Özellikle terör örgütlerine yönelik, buranın terör örgütüne şu ülke destek veriyor, bu ülke destek veriyor demeden, kim olursa olsun, ne söylerlerse söylesinler, hangi süper güç olursa olsun mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla yolumuzdan dönmeyeceğiz. Onlara Çanakkale Savaşı'nda, 15 Temmuz darbe girişiminde, Fırat Kalkanı Operasyonu, Zeytin Dalı Operasyonu'nda derslerini verdik. Gerekirse derslerini yine veririz."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE-Mustafa ERCAN / Mersin (DHA)

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