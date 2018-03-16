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DHA YURT - Bakkala pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 23:36 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da kimliği belirsiz kişiler, bakkala pompalı tüfekle ateş açtı, Mehmet Yavuz (38) öldü, işletmeci Murat Gök ise yaralandı.

ŞANLIURFA’da kimliği belirsiz kişiler, bakkala pompalı tüfekle ateş açtı, Mehmet Yavuz (38) öldü, işletmeci Murat Gök ise yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Murat Gök'e ait bakkalda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri bakkala pompalı tüfekle peş peşe ateş edip, kaçtı. Saldırıda bakkalda bulunan Mehmet Yavuz ve aynı zamanda arkadaşı olan esnaf Murat Gök vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri başına saçma isabet eden Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yaralanan Gök'ü ambulansla Mehmet İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaşamını yitiren Yavuz’un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Polisin olay yeri incelemesi
- Sokaktaki kalabalık
- Sağlık ekipleri
- Ölen kişinn olay yerindeki fotoğrafı
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)

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