DHA YURT - Bakkala pompalı tüfekle ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA’da kimliği belirsiz kişiler, bakkala pompalı tüfekle ateş açtı, Mehmet Yavuz (38) öldü, işletmeci Murat Gök ise yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan Murat Gök'e ait bakkalda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, geldikleri bakkala pompalı tüfekle peş peşe ateş edip, kaçtı. Saldırıda bakkalda bulunan Mehmet Yavuz ve aynı zamanda arkadaşı olan esnaf Murat Gök vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri başına saçma isabet eden Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler yaralanan Gök'ü ambulansla Mehmet İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yaşamını yitiren Yavuz’un cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, silahlı saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
---------------------------
- Polisin olay yeri incelemesi
- Sokaktaki kalabalık
- Sağlık ekipleri
- Ölen kişinn olay yerindeki fotoğrafı
- Genel ve detay
Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)
E-5'te büyük şok! Alev alev yandı
Uçakta büyük skandal! Hostesler tuvaletin kapısını açınca...
Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi
İYİ Parti'nin oy oranını Meral Akşener açıkladı
BM'den son dakika Afrin açıklaması! Sayı verdi!
Bakan Yılmaz'dan milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama
Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
MHP'li İhsanoğlu kalp krizi geçirdi!
FETÖ elebaşı Gülen'in 'yeminli görevlisi' yakalandı
14 yaşındaki Polonyalı kız Nazi ölüm kampında! O kare artık çok daha acı
Mina Başaran'ın nişanlısı sevdiğini son yolculuğuna böyle uğurladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum