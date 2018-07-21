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DHA YURT - BARTIN’DA SAHİLE VARİL VURDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 21:31 | Son Güncelleme

BARTIN’ın İnkum tatil beldesinde akşam saatlerinde sahile varil vurdu.

BARTIN’ın İnkum tatil beldesinde akşam saatlerinde sahile varil vurdu. AFAD ekipleri incelemede bulunurken, kimyasal buluntuya rastlanılmadı.

Bartın İnkum sahilinde kumsalda varil gören cankurtaranların bilgi vermesi üzerine jandarma, itfaiye ve Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri geldi. İçinde ne olduğu tespit edilemeyen varil, özel kıyafetli AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından kıyıya alındı. Kumsal jandarma ekipleri tarafından güvenlik şeridi ile çevrilirken, varile kimse yaklaştırılmadı. AFAD ekipleri varilde inceleme yaptı.

Bartın İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nurhan Doğruöz, “Akşam saatlerinde inkum sahilinde bir varil bulunduğu ihbarını aldıktan sonra ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Hemen olay yerinde geniş güvenlik önlemlerinin alınmasını sağladık. Ve özel kıyafet giyen arkadaşlarımız varilde inceleme yaptı. İlk belirlemelerimize göre, kimyasal herhangi bir buluntuya ya da sızıntıya rastlanmadı. Varilin akıbeti detaylı incelememizin ardından belli olacak” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Varilden detay
-Ekiplerin inceleme yapması

Süre: 40 sn. Boyut: 80,1 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

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