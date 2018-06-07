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DHA YURT - Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 07:12 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da katıldığı bir sahur programında konuştu.

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa'da katıldığı bir sahur programında konuştu. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu,"Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyorlar. Neymiş efendim cezaevindeymiş. Olmaması gerekiyormuş" dedi.
Çavuşoğlu, Bursa'nın Gürsu ilçesindeki Gürsu OSB'de yer alan Akbaş Holding'in sahur programına katıldı. Çalışanlar ile birlikte önce sahur yapan Çavuşoğlu, daha sonra konuşma yaparak önemli konulara değindi. Çavuşoğlu, son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen en büyük 10 projenin 6 tanesinin Türkiye'de hayata geçirildiğini belirterek, "Bu bile başlı başına ülkemizin gelişimi noktasında insanının ve beşeri kaynaklarının kendini ortaya koyduğu zaman bu ülkeyi nereye taşıyacağını göstermesi bakımından önemli bir parametredir. Türkiye'nin bundan sonraki süreçte de aynı büyüme hızıyla ve onu da katlayarak devam edebilmesi için istikrara, güvene ve yeni yatırımlara ihtiyacı var" diye konuştu.
Seçim beyannamelerinde 146 yeni projeyi vatandaşlara vaat ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:
"Beyannamemizle beraber özellikle eğitim, teknolojik alt yapının gelişmesi, gençlerimizin dijitalleşme çağına adapte olabilmesi için bütün verilerimizi ortaya koyduk ve dedik ki bizim gençlerimiz bilgi üretsin, ürettiği bilgiyi ticarileştirsin, onu ihraç etsin, Türkiye'yi kalkındırsın. Biz hazırlıklıyız, 24 Haziran'dan itibaren Türkiye adeta şaha kaldıracak hazırlığımız halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bunu açıklayacağız. Rakiplerimiz ise geçmişe dönmeyi vaat ediyorlar. Hangi siyasetçi milletin karşısına çıkar da geçmişi vaat eder Bu gericilik değil midir Geçmişi vaat ederek bu ülkeyi yeniden o kaos ortamına sürükleyecek, yeniden koalisyonlu yıllara sevk edecek bir anlayışın mensupları olarak millete bunu niye yapıyorsunuz."

"HEPSİ BİR AĞIZDAN SELAHATTİN DEMİRTAŞ İÇİN AĞLIYOR"
Terörle mücadelede gereken neyse onun yapılacağını belirten Çavuşoğlu, "Biz istikametimizi milletimizden aldık, millet ne derse onu yapacağız. Milletimiz bize yürü dedikçe teröristin de, hainin de üstüne yürüyeceğiz, gerekirse ona bu dünyayı dar edeceğiz. Başka alternatifimiz yok. Hepsi bir ağızdan Selahattin Demirtaş için ağlıyorlar. Neymiş efendim ceza evindeymiş. Olmaması gerekiyormuş. 54 vatandaşımızın 6-7 Ekim Kobani olayları sırasında onları sokağa çağıran kararın altına imza atan bu adam değil mi Yasin Börü 14 yaşındayken başı taşla ezilerek dördüncü kattan aşağı atılarak üzerinden 4 defa arabayla geçilirken bu adam ya da siz neredeydiniz Hepiniz beraber Selahattin Demirtaş'a ağlıyorsunuz. Herhalde Metin Temel Paşa'nın apoletlerini söküp Selahattin Demirtaş'a asacak değil mi Böyle bir şey olabilir mi Bunlara kanmayın" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Çavuşoğlu'nun holdinge girmesi ve işçiler ile selamlaşması
Sahur yapılası ve Çavuşoğlu'nun konuşması
Haber-Kamera Berktuğ ÖNCÜ BURSA,(DHA)

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