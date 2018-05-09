DHA YURT - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilecek

İZMİR'i ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 24 Haziran'da hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekilliği seçimleri için iddialı olduklarını belirterek "Cumhurbaşkanımız ilk turda seçilecek. Diğer siyasi partiler de gösterdikleri adaylarla bu konuda çok iddialı olmadıklarını gösterdi" dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İzmir'e yaptığı ziyarette ilk olarak İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti. Vali Ayyıldız ile görüşmesinin ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda partililer ile bir araya gelen Işık, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ile birlikte açıklama yaptı. İl Başkanı Şengül, Fikri Işık ile bir geçmişleri olduğunu belirterek "O bizim Fikri Abimiz, il koordinatörümüzdü. İl başkanlığımız döneminde bize çok yardımları oldu. Daha sonra beraber mecliste milletvekilliği yaptık. Kendisi bakanlık yaparken ne zaman ilimizin bir ihtiyacı olsa bize destek oldu" dedi.

"İZMİR EN ÖNEM VERDİĞİM İLLERDEN BİRİ OLDU"

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise İzmir'de gururlandıklarını bir miting ile seçim çalışmalarının startını verdiklerini söyledi. İzmir'in sadece Cumhuriyet döneminde değil her dönemde adeta cazibe merkezi konumunda bulunduğunu belirten Işık, "Türkiye'de hem sanayide hem turizmde hem her alanda iddia sahibi İzmir gibi çok az il vardır. İzmir'de yaşamak bir ayrıcalık. Ama buraya hizmet etmek de bir ayrıcalık. Siyaset hizmetin en önemli araçlarından biri. Kocaeli'de 4 yıl il başkanlığından sonra milletvekili oldum ve bana 7 ilin koordinasyonu görevini verdiler. Dünyadaki küresel krizin gösterdiği etkiyle 2009 yılında arzu ettiğimiz başarıyı gösteremedik. Bilim Sanayi Bakanlığım döneminde İzmir en önem verdiğim illerden biri oldu. İzmir'in nitelikli üretimi için altyapısına katkı verdik. Milli Savunma Bakanı olduktan sonra da savunma sanayide merkez olması için İzmir adına çalıştık. Şehircilik noktasında arzu ettiğimiz seviye de olmasa da İzmir büyüyor gelişiyor" dedi.