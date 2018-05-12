DHA YURT- Başbakan Yıldırım: Gündemimizde af yok 

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'af' önerisine ilişkin soruya, "Gündemimizde af yok. Çok net söylüyorum. Sayın Bahçeli, zannediyorum bölücü terör örgütlerini, onu destekleyenlere karşı bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler. Ona bir tepki olarak böyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir" diye yanıt verdi.

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-Başbakan Binali Yıldırım'ın sorualrı yanıtlaması

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ERZİNCAN / YURT

