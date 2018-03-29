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DHA YURT - Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 5 ölü, yaralılar var (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 23:07 | Son Güncelleme

BAYBURT'da, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi mevkiinde İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

BAYBURT'da, Gümüşhane karayolu Akşar Beldesi mevkiinde İran plakalı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine ambulanslar ile kurtarma ekipleri sevk edildi.

Haber: BAYBURT (DHA)

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