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DHA YURT - Belediye başkanına silahlı saldırı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:44 | Son Güncelleme

NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı.

NİĞDE merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesi Belediye Başkanı Ak Parti'li Hakkı Şengül, belediyede çalışan mevsimlik işçinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül hastaneye kaldırılırken, saldırgan Serkan T. jandarmaya teslim oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında belediye binasında meydana geldi. Yeşilgölcük Belediyesi'nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı öğrenilen Serkan T., hizmet binasının içinde, Belediye Başkanı Hakkı Şengül'e silahlı saldırıda bulundu. Belediye binasında büyük panik yaşanırken, vücuduna isabet eden 4 kurşunla ağır yaralanan Başkan Şengül, çağrılan ambulansla Niğde'deki Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Şengül'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Kaçan saldırgan Serkan T. ise daha sonra jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Ambulansın hastaneye gelmesi
- Yakınlarının tepkisi
- Başkan'ın fotoğrafı
- Saldırganın fotoğrafı
- Genel ve detay

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)-

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