DHA YURT; BEYPAZARI'NDA TÜP DEPOLARINDA PATLAMA 

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde özel tüp depolarının bulunduğu alanda bir biri ardına meydana gelen patlalar ilçede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın bir yerde oyun oynayan bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

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ANKARA, DHA