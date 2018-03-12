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DHA YURT; BEYPAZARI'NDA TÜP DEPOLARINDA PATLAMA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 12:50 | Son Güncelleme

 Ankara'nın Beypazarı ilçesinde özel tüp depolarının bulunduğu alanda bir biri ardına meydana gelen patlalar ilçede paniğe neden oldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde özel tüp depolarının bulunduğu alanda bir biri ardına meydana gelen patlalar ilçede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın bir yerde oyun oynayan bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

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ANKARA, DHA

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