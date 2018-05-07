DHA YURT - BIÇAKLANDIKTAN SONRA İNŞAATA ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

İZMİT'te, bıçaklandıktan sonra inşaata atıldığını iddia eden S.E., 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Bacağından bıçaklanan S.E., tedaviye alındı.

Olay gece saatlerinde, İzmit Orhan Mahallesi Şanlısoy Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta bulunan S.E., 112 Acili arayarak bıçaklandığını söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, zemin katın balkonunda bulunan S.E.'ye ilk müdahalede bulunduktan sonra, inşaattan çıkarılması için itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekibi S.E.'yi sedyeye alarak inşaattan çıkardı. Bacağından bıçaklanan S.E. hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

S.E., ilk ifadesinde kendisini 2 kişinin bıçaklayarak inşaatın içine attığını ve daha sonra kaçtıklarını söyledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının itfaiye tarafından bulunduğu yerden alınması

- Yaralının sedye ile taşınması

- Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR / İZMİT (Kocaeli),(DHA)

