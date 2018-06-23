DHA YURT - BİLECİK'TE YAĞMUR SELE DÖNÜŞTÜ, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

BİLECİK'in merkeze bağlı Karaköy'de yağanak halinde yağmur sele neden oldu. Sel sularında sürüklenen araçlar hasar gördü.

Karaköy'de öğle saatlerinde yağan yağmur etkili oldu. Sağanak yağmur, kısa sürede sele dönüştü. Çok sayıda evi su basarken, sel sularının sürüklediği park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Selde sürüklenen araç

- Sokaklarda akan sel suları

- Çamura bulanan sokaklar

- Genel ve detay

Cafer ELMAS / BİLECİK,(DHA)

