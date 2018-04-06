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DHA YURT - Bir yıl önce yaralandığı Hakkari'ye gönüllü gitti, şehit düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 20:23 | Son Güncelleme

'GİTMEZSEM ŞEHİT ARKADAŞIMA İHANET ETMİŞ OLURUM' Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili uzman çavuş Anıl Yalap'ın Taştepe köyündeki baba ocağına ateş düştü.

'GİTMEZSEM ŞEHİT ARKADAŞIMA İHANET ETMİŞ OLURUM'

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 2 askerden Kırklarelili uzman çavuş Anıl Yalap'ın Taştepe köyündeki baba ocağına ateş düştü. Şehit uzman çavuş Anıl Yalap'ın acı haberini alan yakınları evine akın etti. Şehidin evi Türk ve Atatürk bayraklarıyla donatıldı. Evin bahçesinde taziyeleri kabul eden Elmas ve Kıymet Yalap çifti ile şehidin kardeşleri Kemal ve Nuri de gözyaşlarına hakim olamadı. Bazı yakınları ise baygınlık geçirdi.

Şehit babası Elmas Yalap, oğlunun 1 yıl önce yaralanmasına rağmen kendi isteğiyle birliğine döndüğünü ifade ederek, "Dün telefonla görüştük, iyi olduğunu ve tim olarak 15'inde izne geleceğini söyledi. Oğlum 2.5 yıllık askerdi, geçen sene bu zamanlarda operasyonda yaralanmıştı. Yine kendi isteyerek gitti. Bir türlü ikna olmadı, 'ben gideceğim, ben gitmezsem şehit arkadaşıma ihanet etmiş olurum' dedi. O zaman valimizde ikna etmeye çalıştı, yaralı olduğunu söyledi. Ama oğlum 'hayır, iyileşeceğim gideceğim' dedi. Biraz rapor almasını söyledik ama 'iyi' olduğunu söyleyerek gitti. Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak. Yeter ki vatanımız sağ olsun diyeceğiz" diye konuştu.

Şehit annesi Kıymet Yalap ise, evlerinin bahçesinde 'evladım, bana da mı geldi bayraklar evladım? Evimi bayraklarla süsledin evladım' diyerek gözyaşı döktü. Şehit Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın cenazesinin yarın öğle namazında Kofçaz ilçesinde kılınacağı, ardından naaşının ailesinin isteği üzerine Taştepe köyü mezarlığında toprağa verileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:
-Şehit evi
-Bayraklarla donatılması
-Eve taziyeye gelenler
-Şehit babası Elmas
-Şehit annesi Kıymet Yalap
-Yakınlarının gözyaşı dökmesi
-Şehit babasıyla röp.
-Evden genel görüntüler

Haber-Kamera:Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/KIRKLARELİ,(DHA)-

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