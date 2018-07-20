DHA YURT - BİRECİK'TE İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 02 AAE 108 ile 06 DD 0193 plakalı iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mahmut Kartal ile İbrahim Halil Eskin, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 2 kişi ise 112 Acil servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------------------
- Kazaya karışan otomobiller
- Acil servis önünde bekleyenler
- Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA)-
===============================================
Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü
CHP Sözcüsü Bülent Tezcan'dan flaş imza açıklaması
Milyonlarca cep telefonu kullanıcısına için kötü haber! Her an ücretli olabilir
Bartın'da vahşet görüntüleri! Öldürüp varille taşımışlar
Erdal Aksünger'den CHP kurultayı için flaş sözler: İmza verenlere ciddi baskı var
Alman kadın cinayetinde yeni detaylar! Taciz etti... Boğdu... Başını taşla ezdi...
Uçağın düşme anını saniye saniye kaydetti
Alaska Yarımadası'nda 6.0 büyüklüğünde deprem
Google'a bir şok daha! Rekabet Kurulu savunmasını alacak
CHP'de kurultay çağrısına bir imza da Silivri Cezaevi'ndeki Eren Erdem'den
Okuyucu Yorumları 0 yorum