HABER

DHA YURT - BİSİKLETLE DÜNYA TURUNA ÇIKAN 2 TURİSTE YILDIRIM İSABET ETTİ: 1 ÖLÜ (2) YENİDEN

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 00:45 | Son Güncelleme

BİSİKLETLE dünya turuna çıkan Alman ve Fransız turistlerin üzerine, sağanak yağmurun etkili olduğu Kırklareli'nde yıldırım düştü.

BİSİKLETLE dünya turuna çıkan Alman ve Fransız turistlerin üzerine, sağanak yağmurun etkili olduğu Kırklareli'nde yıldırım düştü. Olayda Alman uyruklu Födisch Maxımılıan (27) yaşamını yitirirken, Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas (24) yara almadan kurtuldu.

Bisikletle dünya turuna çıkan ikisi de erkek Alman uyruklu Födisch Maxımılıan ile Fransız uyruklu Arnaud Guillaume Bruyas, bugün Bulgaristan'dan Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Yoğun yağmurun etkili olduğu bölgede, Edirne yönüne giden turistlerin üzerine saat 16.30 sıralarında Kırklareli-Edirne karayolunun Kocahıdır Köyü kavşağına 500 metre mesafede yıldırım düştü. Olayda ağır yaralanan Alman turist Födisch Maxımılıan, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Edirne'nin Havsa İlçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Maxımılıan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yıldırım düşmesinden yara almadan kurtulan ve olay nedeniyle uzun süre yaşadığı şoktan kurtulamayan Arnaud Guillaume Bruyas ise ifadesine başvurulmak üzere Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Hayatını kaybeden Födisch Maxımılıan'ın cesedi ise Havsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

PARTNERDünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...Dünyadaki en yaşlı canlı bulundu! 512 yaşında...
İzmir'deki orman yangınıİzmir'deki orman yangını
Adnan Oktar suçlamaları reddettiAdnan Oktar suçlamaları reddetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

OHAL torbasında bedelli dışında 3 sürpriz daha!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

ABD Merkez Bankası'nın açıklamasının ardından dolarda hızlı düşüş!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı seyirci yüzünden elendi

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Bedelli askerlikte flaş gelişme! 25 değil 28 gün olacak!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Adnan Oktar'ın sorgusundaki dikkat çeken detay! Her suçlamayı reddetti, İsrailli isim sorulunca sessiz kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Adnan Oktar suçlamaları reddetti

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

Meteoroloji İstanbul için uyarmıştı! Silivri'de sağanak ve fırtınada ağaçlar devrildi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

'Bedelli askerlik' detaylarını açıklayan Bülent Turan'ın telefonları kilitlendi

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Türkiye sınırındaki Haseke bölgesine askeri uçak düştü! Uçağın kime ait olduğu bilinmiyor!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Gümüşhane'de sıcak temas! Çembere alınan teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

Havada büyük panik! Türk Hava Yolları uçağı Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.