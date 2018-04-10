DHA YURT - Bitlis’te EYP patladı: 1 asker şehit oldu

BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Olay, bugün akşam saatlerinde Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Karınca Karakolu yakınındaki kırsal alanda meydana geldi. Operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında daha önceden teröristler tarafından araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak etti. Patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, şehidin cenazesi otopsi için Muş’a gönderildi.
Sabah saatlerinde Muş’ta düzenlenecek törenin ardından şehit cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi.
Haber: Özcan ÇİRİŞ / BİTLİS (DHA)
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