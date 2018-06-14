DHA YURT - BODRUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda saksılara ekili halde uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Cevat Şakir Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda saksılara ekili hint keneviri ele geçirirken, narkotik köpeği Molly de çeşitli yerlerde saklanan satışa hazır haldeki esrarı buldu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Narkotik köpeği Molly'nin uyuşturucu aramasından görüntü

- Ele geçirilen uyuşturuculardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Nilüfer DEMİR / BODRUM (Muğla), DHA)

