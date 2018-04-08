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DHA YURT - Bolu'da deprem, AFAD: 4.7 (Yeniden)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 01:38 | Son Güncelleme

BOLU'da, AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

BOLU'da, AFAD verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem hasara neden olmazken, panik yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre saat 00.16'da merkez üssü Bolu Merkez'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem herhangi bir hasara neden olmadı. Sarsıntının ardından korku yaşayan vatandaşlar ise sokağa döküldü. Vatandaşlar büyük endişe yaşarken, bir süre evlerine girmedi. Evlerinden çıkan bazı vatandaşlar ise araçlarının içerisinde bekledi. Deprem, Bolu'nun yanı sıra Düzce'de de hafif şekilde hissedildi. Saat 00.29'da ise merkez üssü Çukurören köyü olan 2.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre ise saat 00.16'da merkez üssü Bolu Yeşilçele Köyü olan 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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- Deprem sonrası sokağa çıkan vatandaşlar
- Vatandaşlarla röportaj
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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