DHA YURT - BOLU'DA MAÇ SONU OLAYLAR ÇIKTI: ÇOK SAYIDA TARAFTAR YARALANDI

BOLUSPOR'un Gazişehir Gaziantep’e 3-1 yenildiği maçın ardından saha içinde ve dışında olaylar çıktı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği olaylarda 10’dan fazla taraftar ve 2 özel güvenlik görevlisi yaralandı.
Spor Toto 1. Lig Play-Off rövanş maçında Boluspor, sahasında Gazişehir Gaziantep’e 3-1 mağlup oldu. Gergin geçen maç, zaman zaman sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle durdu. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte gerginlik daha da büyüdü. Gazişehir Gaziantepli futbolcular ve teknik heyet yaklaşık yarım saat boyunca sahadan soyunma odasına giremedi. Gazişehir Gaziantep takımı olaylara rağmen sahanın ortasında fotoğraf çekilip kutlama yaptı. Boluspor Başkanı Necip Çarıkçı taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak Çarıkçı'nın çabası yeterli olmadı. Tribünleri boşaltmayan taraftarlar, sahaya yabancı madde atmaya devam etti. Taraftarlardan bazıları ise stadyumdaki koltukları ateşe verdi. Gazişehir Gaziantep futbolcuları ve teknik heyeti jandarma ve polis kalkanları arasında soyunma odasına girebildi. Taraftarların attığı yabancı maddeler futbolculara isabet etti. Polis tribündeki olaylara biber gazı ve copla müdahale ederken, taraftarlar, stadyum dışına çıkarıldı.
OLAYLAR STADYUM DIŞINA TAŞTI
Boluspor’un Süper Lig şansını kaybetmesiyle büyük üzüntü yaşayan taraftarlar, stadyum çevresinde de taşkınlık yaptı. Polisin taraftarlara müdahalesi ise sert oldu. Olayların arasında kalan bir kadın da kucağında çocuğuyla birlikte polis eşliğinde güvenli bir yere götürüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren olaylar polisin cop ve biber gazı ile müdahale etmesiyle yatıştırıldı. Saha içinde ve dışında meydana gelen olaylarda 10’dan fazla taraftar yaralandı. Saha içindeki olaylarda da 2 özel güvenlik personeli yaralandı. Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Gazişehir Gaziantep kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında kentten ayrıldı.
Görüntü Dökümü
-----------------------
-Maç sonunda çıkan olaylar
-Polisin müdahalesi
-Saha içindeki olayların fotoğrafları
-Detaylar
Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Kuzey Kore, Güney Kore görüşmesini iptal etti
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum