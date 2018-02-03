DHA YURT BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
BUDO'da iptal seferler şöyle:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO'da iptal seferler şöyle:
09.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü
Haber: BURSA,(DHA)
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