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DHA YURT BUDO ve İDO'dan sefer iptalleri

GÜNCEL HABERLERİ | 03.02.2018 07:27 | Son Güncelleme

BURSA Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

BUDO'da iptal seferler şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

İDO'da iptal seferler şöyle:

09.30 Bandırma - Yenikapı - Bostancı Deniz Otobüsü

Haber: BURSA,(DHA)

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